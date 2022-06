Ariel Cabral, ex-Cruzeiro, fecha com clube do Uruguai

Ariel Cabral foi anunciado como reforço do Racing, equipe uruguaia, nesta quarta-feira (29). O volante de 34 anos estava sem clube desde dezembro de 2021, quando deixou o Cruzeiro, equipe em que defendeu entre 2015 e 2021.

Assim como na última temporada pela Raposa, Ariel atuará em um segundo escalão do futebol nacional. O Racing-URU é líder da Segunda Divisão e é o favorito ao acesso à elite do Campeonato Uruguaio.

A última partida feita pelo argentino foi em 25 de novembro, quando o Cruzeiro empatou por 0 a 0 com o Náutico. O jogo ficou marcado por ser a despedida do próprio Ariel Cabral e de Rafael Sobis.

Mesmo estando há mais de sete meses sem entrar em campo, Ariel afirmou, recentemente em entrevista ao Superesportes, que estava se preparando fisicamente.

“Estou treinando com um professor, preparador físico, um grupo de jogadores que estão sem clube. Um pouco de tudo, não podemos perder a forma física. Ainda quero jogar mais, sei que posso jogar mais futebol ainda, me sinto bem, me cuido muito também”, afirmou Ariel, antes mesmo de fechar com o Racing-URU.

Pelo Cruzeiro, Ariel Cabral entrou em campo 200 vezes, marcou quatro gols e deu seis assistências. Este número de partidas feitas pela Raposa coloca o argentino no posto de jogador estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa celeste.