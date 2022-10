ARK 2 ficará disponível no Xbox Game Pass por três anos

No final de 2020, foi anunciado oficialmente Ark 2 pela desenvolvedora Studios Wildcard e o curioso é que o jogo contará com Vin Diesel, ator mundialmente conhecido por ser o protagonista da franquia de filmes ‘Velozes e Furiosos.’

Até o momento, Ark 2 está programado para ser lançado em 2023 para PC e Xbox, com o jogo disponível day-one para assinantes do Game Pass. Uma informação interessante é que foi descoberto quanto tempo o jogo ficará disponível no serviço de assinatura.

De acordo com um YouTuber conhecido como “GP”, que afirma ter conseguido um documento legal com um acordo entre Microsoft, Snail Games e Studio Wildcard, Ark 2 estará disponível no catálogo do Xbox Game Pass por três anos após o lançamento.

“A empresa possui um contrato de licença de título de longo prazo (“game pass”) com a Microsoft por um período de três anos. A companhia reconhece a receita diferida e amortiza essa receita de acordo com os termos do respectivo contrato.

O acordo foi feito inicialmente entre as partes em novembro de 2018 e válido até 31 de dezembro de 2021. O acordo foi posteriormente alterado em junho de 2020 para estender o passe de jogo ARK 1 perpetuamente em vigor em 1º de janeiro de 2022 e colocar o ARK 2 no Game Pass por três anos após o lançamento.”

Ark 2 está atualmente em desenvolvimento para PC e Xbox Series X|S com lançamento programado para 2023.