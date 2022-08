Armando Babaioff se revolta com notícia falsa que assustou sua mãe: ‘Nojento’

O ator Armando Babaioff desabafou nas redes sociais após uma notícia falsa de que ele teria sofrido um grave acidente chegar até sua mãe. O título da publicação ainda dizia que ele passaria por cirurgia. De acordo com ele, um familiar seu viu a notícia falsa e ligou para Inês, que não conseguiu entrar em contato com o filho na hora e ficou em pânico. “Numa boa, isso aqui não se faz. Alguém da minha família viu essa po*** e ligou para minha mãe, que tentou me ligar e não conseguiu porque eu estava filmando. Vocês deixaram uma senhora de 76 anos em pânico. Isso não se faz cara***! Isso é irresponsável seus merd**! Isso é nojento”, declarou em seu perfil no Instagram e no Twitter. Diversos internautas demonstraram apoio ao ator e criticaram o veículo que publicou a notícia falsa, que não está mais no ar. Ao fazer uma busca no Google, ainda é possível encontrar a publicação, mas ao clicar, uma mensagem de erro é exibida.