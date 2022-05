Arquitetos se reúnem em tarde de degustação na Fazenda Ercoara

Na última quinta-feira (26/5), a Breton Brasília proporcionou um dia de descontração e diversão na Fazenda Ercoara. Regada a bons vinhos e música ao vivo, a experiência contou com degustação de rótulos produzidos em Brasília e pratos exclusivos, todos desenvolvidos no local.

“Esse encontro é uma forma de agradecimento a cada um de vocês pela parceria que já dura muitos anos”, ressaltou Taís Farias, relações-públicas da empresa de mobiliário. “Além disso, também se divertir e estreitar os laços que quase foram perdidos durante a pandemia”, destacou. A intenção, segundo ela, era desconectar e estreitar as relações em uma tarde descontraída, que a Coluna Claudia Meireles acompanhou de perto.

O passeio teve início às 10h E começou com um welcome coffee no CasaPark. Por lá, os convidados foram recebidos com um delicioso e completo café da manhã. Pão de queijo, tapioca, salada de frutas e brownie foram alguns dos quitutes apreciados pelos 23 convidados.

Por volta das 11h, todos os presentes pegaram um micro-ônibus fretado pela Breton em direção ao destino do dia: a Fazenda Ercoara, referência no Brasil na produção de vinhos, queijos e carne de cordeiro artesanais, distante 90 km da capital.

Ao chegar ao destino, houve uma pequena degustação de produtos fabricados por lá, como salame de cordeiro, queijo e iogurte de leite de ovelha. Erbert Araújo e Rodrigo Sucena, os sócios do empreendimento, contaram uma pequena história de como surgiu a fazenda, a trajetória do empreendimento de origem familiar e quais os trabalhos desenvolvido por ali atualmente.

Em seguida, todos são direcionado à visita guiada, na qual se descobre mais sobre a criação dos carneiros e o plantio da uva. Durante cerca de uma hora, os concunhados Erbert e Rodrigo dão detalhe da fabricação de leite e do vinho na região. Durante a explicação, os convidados também puderam deliciar um agradável espumante. À tarde, um almoço em cinco etapas complementou a experiência.

Com um menu impecável, todos os pratos servidos eram compostos por alimentos produzidos na própria fazenda ou de produtores próximo à região do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD/DF), a qual a Ercoara pertence.

Ao fim do momento gastronômico, os presentes puderam apreciar mais algumas garras de vinho ao som de MPB, trilha perfeita para o pôr do sol emoldurado pelo verde da fazenda.

