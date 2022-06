Arraiá do CCI 2022

A Coordenação do Movimento Familiar Cristão de Itamaraju (MFC) e a direção do Centro de Convivência do Idoso (CCI), com a colaboração das Professoras Sônia Moreau, Maria Leuda e Maria do Carmo, contando ainda com a Coordenação Técnica da Educação de Pessoas Jovens Adultas e Idosas (EPJI), representada pelas Professoras Gracilene Barbosa e Janary Sena, realizaram no último dia 8 de junho (quarta-feira) o “ARRAIÁ DO CCI”.