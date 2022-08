Arrecadação da indústria de petróleo no país foi de R$ 104 bi em 2021

A indústria de Petróleo e Gás deve investir em média R$ 102 bilhões por ano no Brasil, nas atividades de exploração e produção, até 2025. E a expectativa é que esses aportes elevem a quantidade de postos de trabalho nesses segmentos para cerca de 525 mil. Atualmente, cerca de 340 mil pessoas trabalham para empresas do ramo de exploração e produção, e toda a cadeia de petróleo e gás gera 1,6 milhão de empregos diretos e indiretos.

Os dados são da Associação Brasileira das Empresas do Serviço de Petróleo, que lançou, nesta quarta-feira (03), nova edição do caderno com um raio-X do setor. A publicação, em sua segunda edição, mostra ainda que apenas em 2021, a arrecadação decorrente das atividades de petróleo e gás alcançou a cifra de R$ 104 bilhões. A maior parte, paga por royalties e participações especiais.

Em média, foram produzidos 3,76 milhões de barris de óleo, gás natural ou líquido por dia no Brasil no ano passado. E apenas em petróleo, as empresas detectaram mais de 13 bilhões de barris em reservas provadas, ou seja, com mais de 90% de probabilidade de serem aproveitadas comercialmente.

O caderno também avalia os impactos climáticos provocados pelo uso dos combustíveis fósseis e ressalta que a produção no pré-sal brasileiro resulta em metade da quantidade de gás carbônico da média mundial do setor.

A associação defende que viabilizar a utilização econômica do gás natural é fundamental para o futuro da Transição Energética no País. Isso porque, a produção nacional de gás deve dobrar até 2030, e esse combustível emite 25% menos gases do efeito estufa do que a gasolina e 29% menos do que o diesel.

