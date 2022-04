Arrecadação de impostos federais chega a R$ 164 bilhões em março

A arrecadação de impostos federais seguiu crescendo em março deste ano, com aumento real de quase 7% em relação ao mesmo mês de 2021, isso já descontada a inflação. Ou seja, foram arrecadados mais de R$ 164 bilhões no mês passado. Em relação aos três primeiros meses do ano, houve um crescimento real da arrecadação de 11%. São os maiores valores da série histórica, iniciada em 1995, tanto para o mês de março, quanto para o primeiro trimestre do ano.

O chefe de estudos tributários da Receita, Claudemir Malaquias, argumenta que o aumento da arrecadação é resultado principalmente do desempenho do setor de commodities, incluindo petróleo, gás e minerais.

A arrecadação vinda do setor dos combustíveis apresentou a maior variação em março, com aumento de 149% em relação ao mesmo mês de 2021, seguido pelo setor extrativista de petróleo e gás, com crescimento positivo de 76%. O auditor da Receita Federal, Claudemir Malaquias, ponderou que o crescimento da arrecadação desses setores não está relacionado à comercialização dos combustíveis, uma vez que a alíquota do imposto federal é fixa, e não depende do valor, mas que o aumento vem da lucratividade das empresas do setor.

O principal fator macroeconômico que explica o crescimento da arrecadação, segundo a Receita, foi o valor das importações em dólares, que cresceu 19% no mês em comparação com março do ano passado.

