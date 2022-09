Arrecadação federal chega a R$ 172,31 bilhões em agosto

A arrecadação federal em agosto cresceu 8.21% em relação ao mesmo mês do ano passado, já com a inflação descontada. Foram mais de R$ 172 bilhões arrecadados por meio de impostos. No entanto, esse número é menor que os de junho e julho.

Já de janeiro a agosto, os cofres federais receberam mais de R$ 1 trilhão e 460 bilhões, 10% a mais em relação ao mesmo período de 2021.

Os números foram divulgados nesta terça-feira pela Receita Federal e representam recordes desde o início da série histórica, em 1995.

O chefe do centro de estudos tributários da Receita, Claudemir Malaquias, destacou o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, que arrecadaram mais de R$ 35,5 bilhões em agosto, um crescimento real de 27%.

A recuperação de empregos influenciou a arrecadação da Previdência, que se aproximou de R$ 46 bilhões em agosto. O aumento da massa salarial também impulsionou o resultado do Imposto de Renda sobre Rendimentos do Trabalho, que bateu R$ 13 bilhões arrecadados no mês.

Por outro lado, os cortes nas alíquotas dos impostos sobre produtos industrializados e sobre os combustíveis causaram uma perda de arrecadação, só em agosto, de R$ 5,65 bilhões.

