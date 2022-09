Arrependida? Vitória Strada fala sobre possível crise em noivado com Marcella Rica

Recentemente, Vitória Strada explicou sobre a suposta crise em seu noivado com Marcella Rica. As informações foram divulgadas pela revista Quem, depois de a atriz fazer uma entrevista para o veículo.

“Nosso relacionamento é de amor, é parceria. Acho que, independente de qualquer coisa, a gente não quer se machucar, a gente quer sempre caminhar juntas. Qualquer desentendimento que temos, sentamos e conversamos. A gente se escuta”, afirmou Strada.

A artista ainda reforçou que um bom diálogo é a chave de tudo. “Acho que o importante num relacionamento é isso. Para mim, sempre funcionou até com amizade, eu nunca gosto daquela pessoa que começa a discutir para machucar. A gente tem um relacionamento muito saudável”.

Vitória Strada explica suposta crise em noivado com Marcella Rica (Foto: Reprodução / Instagram)

Vitória Strada é uma das famosas cotadas para o Big Brother Brasil 23 Na internet os boatos não param! Vitória Strada é uma das famosas que estão sendo cotadas pela produção da Globo, para participar do reality mais famoso do Brasil, o Big Brother Brasil 2023.

Até o momento, o que foi divulgado pelos portais de notícias é que a equipe da atração comandada por Boninho, está finalizando os convites dos famosos e já está na fase das dinâmicas presenciais.

Além de Vitória, outros famosos estão sendo cotados, como Paula Fernandes, Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Leandro Lima, Thiago Ventura, Arthur Zanetti, Ana Hikari, Danielle Winits, Pepita, Ingrid Silva e Yuri Marçal.

