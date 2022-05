Arsenal acerta renovação com o técnico Arteta até 2025

O Arsenal anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato com o técnico Mikel Arteta. O novo vínculo do clube com o espanhol irá até 2025.

“Estou animado, grato e muito, muito feliz hoje. Queremos levar o clube para o próximo nível e competir com as principais equipes. Para isso, temos que jogar a Liga dos Campeões”, declarou o comandante.

“Temos que ser capazes de evoluir a equipe, melhorar nossos jogadores, melhorar todos os departamentos e gerar ainda mais conexão com nossos torcedores. Melhorar a atmosfera em nosso estádio, ser capaz de recrutar os melhores, os melhores talentos e as melhores pessoas para este clube conduzir um projeto em alto nível”, acrescentou.

Além de Arteta, os ingleses ampliaram o contrato Jonas Eidevall, que conduziu a equipe feminina do Arsenal nesta temporada. A renovação é válida até 2024.

“É ótimo. Isso me permite continuar trabalhando para um clube que eu amo tanto e estar perto de pessoas que eu realmente gosto, e ser capaz de alcançar coisas juntos. Estou realmente ansioso por isso”, disse o sueco.

Como jogador, Arteta chegou aos Gunners em 2011 e permaneceu até 2016, sendo considerado um ídolo do clube. Após se aposentar, ele tornou-se auxiliar do Manchester City, ao lado de Pep Guardiola, e assumiu o comando do time londrino em 2019.

“Acho que o momento é perfeito. Eu realmente acredito que a mensagem será um grande impulso para todos. Aos torcedores, ao clube, aos jogadores e ao próprio Mikel. É importante mostrar a todos onde queremos chegar como clube”, afirmou o brasileiro Edu Gaspar, atual diretor técnico do Arsenal e ex-jogador do Corinthians.

Nesta temporada, o Arsenal ocupa o quarto lugar do Campeonato Inglês e briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O próximo compromisso da equipe é contra o Leeds United, neste domingo, às 10 horas (de Brasília).