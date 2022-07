Arsenal oficializa a contratação de Gabriel Jesus

O Arsenal oficializou, nesta segunda-feira, a contratação de Gabriel Jesus. O atacante brasileiro, que deixou o Manchester City após seis temporadas, assinou com o seu novo clube “um contrato de longo prazo”.

“Eu acompanhei o Arsenal quando era jovem por causa de (Thierry) Henry. Estou muito animado para jogar aqui e feliz por assinar com este grande clube. Desde o primeiro dia, quando soube que poderia jogar pelo Arsenal, fiquei feliz. Conheço o staff e alguns jogadores, os brasileiros. Eu sei que há muitos atletas de topo. Eles são jovens e eu ainda sou jovem também, então estou muito feliz por estar aqui para ajudar”, disse Jesus.

De acordo com a imprensa inglesa, os Gunners desembolsaram 45 milhões de libras (R$ 291 milhões) para contar com o jogador. Revelado pelo Palmeiras, Gabriel deve render em torno de R$ 20 milhões ao Verdão, que detém 5% de seus direitos econômicos. Outros 2% dizem respeito ao mecanismo de solidariedade da Fifa, cuja quantia é referente ao período em que o atleta atuou nas categorias de base do Palestra.

Gabriel estava em seu último ano de contrato com o City e, em meio às chegadas de Erling Haaland, do Borussia Dortmund, acabaria perdendo espaço no ataque. Além do norueguês, os Citizens também contrataram o jovem Julián Álvarez, do River Plate. Com o desejo de sair do time, Jesus também despertou interesse de Chelsea, Tottenham e Real Madrid.

O brasileiro era a primeira opção do Arsenal para reforçar o ataque nesta janela de transferências. Isso porque a equipe de Mikel Arteta, ex-auxiliar de Pep Guardiola no City, não renovou com Alexandre Lacazette, que retornou ao Lyon, e negociou Pierre-Emerick Aubameyang ao Barcelona em janeiro.

“O clube fez um trabalho tremendo para recrutar um jogador desta estatura. Conheço Gabriel pessoalmente muito bem, e todos o conhecemos bem desde seu tempo na Premier League e sendo muito bem-sucedido aqui”, disse Arteta.

Gabriel Jesus venceu a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro no ano seguinte pelo Palmeiras. Já no início de 2017, ele foi para o Manchester City por 32 milhões de euros (R$ 177 milhões atualmente). Pelo time inglês, disputou 236 jogos, anotando 95 gols e 46 assistências. Entre os principais títulos, destaque para o tetra da Premier League (2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22) e a conquista da Copa da Inglaterra (2018/19).

Na temporada 2021/22, Gabriel viveu momentos de inconstância, alternando entre a titularidade e o banco de reservas. Ele terminou a temporada em alta e, no total, jogou 41 partidas, marcou 13 gols e deu 12 assistências.