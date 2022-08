Arsenal segura o Crystal Palace e vence na estreia no Campeonato Inglês

O Arsenal abriu a temporada da Premier League nesta sexta-feira, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, no Estádio Selhurst Park, em Londres. O gol foi marcado por Gabriel Martinelli, no primeiro tempo, e por Guehi (contra), no segundo.

Na próxima rodada, os Gunners enfrentam o Leicester City, no Emirates Stadium, às 11h (de Brasília) do sábado, dia 13 de agosto. Enquanto isso, o Crystal Palace tem duelo com o Liverpool, na segunda-feira, dia 15 de agosto, às 16h.

O JOGO

O Arsenal chegou bem logo aos quatro minutos. Gabriel Jesus fez boa jogada na área, driblando a marcação e tocou para Martinelli, mas o atacante não conseguiu finalizar no alvo. Aos 20 minutos, os Gunners abriram o placar com gol do brasileiro Gabriel Martinelli. Saka cobrou escanteio na área, Zinchenko ajeitou e Martinelli cabeceou para abrir o placar. O Crystal Palace reagiu já na reta final, com Edoaurd, que cabeceou com perigo, e viu Ramsdale salvar.

Na volta para a segunda etapa, o Arsenal viu o Palace pressionar um pouco mais e ocupar espaços no campo de ataque. Eze recebeu de Zaha e finalizou a gol, mas Ramsdale fez mais uma boa defesa. Pouco depois, Odegaard cobrou falta direto e mandou perto da trave de Guaita. Apesar da pressão do Palace, o Arsenal ampliou aos 40 com gol contra de Guehi. Saka cruzou na área e o zagueiro mandou contra o próprio patrimônio.