Arsenal vence clássico contra o Chelsea, e City retoma liderança do Inglês

Dois jogos importantes no Campeonato Inglês protagonizaram a tarde desta quarta-feira. Enquanto o Manchester City conquistou mais três pontos, em casa, contra o Brighton, e reassumiu a liderança do torneio, o Arsenal venceu o Chelsea por 4 a 2 e colou no Tottenham.

City reage e retoma topo da tabela

O Manchester City precisava da vitória para retomar a liderança do campeonato. A vitória por 3 a 0 veio apenas na segunda etapa, após um primeiro tempo truncado e com um muro amarelo da defesa do Brighton.

Aos seis minutos, Mahrez recebeu a bola dentro da área e mandou um chute, que desviou no caminho para superar Robert Sanchez. Foden marcou o segundo aos 20 e Bernardo Silva completou aos 36.

Agora com 77 pontos, o elenco de Guardiola aparece na primeira posição e com duas unidades de vantagem ao Liverpool, segundo colocado.

Arsenal insiste em vitória e fica mais perto de firmar vaga na Champions League

O Arsenal foi incisivo em buscar a vitória contra o Chelsea. No primeiro tempo, a equipe saiu na frente duas vezes, mas os Blues conseguiram empatar. Na segunda etapa, os comandados de Arteta insistiram na vitória e fizeram o terceiro para sair com mais três pontos.

Com o resultado, o Arsenal permanece na quinta colocação do Inglês com 57 pontos, mesma pontuação do Tottenham, que aparece com uma posição a mais.

O time comandado por Thomas Tuchel buscava sua quarta vitória consecutiva na temporada, mas deslizou. Com a contagem final, fica como terceiro colocado, com as mesmas 62 unidades.

Primeiro tempo

O tempo todo e em todas as jogadas, sem exceção, o clima foi frenético. Com quatro gols em meia hora de jogo, os times desceram para os vestiários igualados no placar.

Aos 12 minutos, a bola saiu da zona de defesa do Arsenal. Em um lançamento longo, Christensen estava crente que ia escorar o perigo para o Chelsea, só que não foi bem assim na prática.

O zagueiro, que disputava bola com Eddie Nketiah, recuou muito fraco para seu companheiro e o atacante aproveitou o erro de seu adversário. Cara a cara com o goleiro, o camisa 30 não desperdiçou a oportunidade e abriu o placar do clássico inglês para o Arsenal.

Sem muito tempo para comemorar, o Chelsea teve um poder de reação enorme. Loftus-Cheek se antecipou e roubou a bola. O meio-campista tocou para Timo Werner, que cortou para a direita e arriscou para o gol. Por sorte, contou com desvio de Aaron Ramsdale e empatou a contagem.

Aos 23, Saka recebeu pela lateral e arrancou para o meio da área. Em um balanço de corpo para cá e outro para lá, deixou o marcador perdido e avançou para a área, encontrando Nketiah, mas o jogador pegou mal na bola e mandou para fora.

Na sequência, em um contra-ataque, o camisa 7 foi acionado novamente e passou para Martin Odegaard. Em toque rápido, deixou a bola com Emile Smith Rowe para chapar e balançar as redes.

O jogo não parava em nenhum instante e a equipe de Thomas Tuchel definitivamente não estava gostando de ficar para trás. Em jogada criada após cobrança de lateral, Mount deu passe para dentro da área e Cesar Azpilicueta finalizou para marcar o segundo dos Blues e deixar tudo igual novamente.

Segundo tempo

Na última etapa, o triunfo vermelho veio com Nketia, que continuava inspirado. O Chelsea ficou bom tempo tocando a bola em sua área de defesa, em área confortável. Porém, em um erro de Azpilicueta, o Arsenal aproveitou e o camisa 30, insistente, fez o terceiro dos Gunners.

No último minuto antes dos acréscimos, Azpilicueta, de novo, puxou a camisa de Saka dentro da área e o juiz assinalou pênalti. O próprio jogador do Arsenal foi para a bola. Bola na direita e goleiro na esquerda. Com o quarto gol, o marcador do clássico foi decretado.

Confira outros resultados do Inglês nesta quarta-feira:

Everton 1 x 1 Leicester

Newcastle 1 x 0 Crystal Palace