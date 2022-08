Arsenal vence o Fulham de virada e fica na liderança do Campeonato Inglês

O Arsenal segue 100% no Campeonato Inglês. Neste sábado, o time de Mikel Arteta venceu o Fulham de virada, por 2 a 1, no Ettihad Stadium, e se mantém na liderança da competição com 12 pontos. O adversário fica em 11° lugar com Odegaard e Gabriel Magalhães fizeram para os Gunners, enquanto Mirovic marcou para o Fulham.

Agora, o Arsenal volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentam o Aston Villa, às 15h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Inglês. Já o Fulham tem duelo com o Brighton, na terça-feira, no mesmo horário.

O jogo

O Arsenal entrou em campo de olho na liderança da competição. Jogando em casa, o Arsenal começou pressionando o Fulham. Aos 14, os Gunners tiveram a primeira chance com Xhaka, que recebeu de Gabriel Jesus e mandou de primeira, mas para fora. Na sequência, Gabriel Martinelli ficou com a sobra na área e foi bloqueado por Tete na finalização.

Minutos depois, Martinelli mandou na trave em cobrança de escanteio assustando o goleiro Leno. Na reta final, o time de Mikel Arteta pressionou, mas viu a defesa do Fulham afastar o perigo. No segundo tempo, foi o Arsenal novamente que criou a melhor oportunidade com Gabriel Jesus. No entanto, aso 10 minutos, o Fulham abriu o placar. Mitrovic aproveitou falha de Gabriel Magalhães, recuperou a bola na área e finalizou para balançar a rede.

O Arsenal, porém, não se abalou e buscou a igualdade em seguida. Saka tocou para Odegaard na entrada da área e o norueguês finalizou para deixar tudo igual, aos 18. A bola ainda desviou em Adarabioyo, deixando Leno sem chance de defender. Três minutos depois, Mitrovic teve mais uma chance pelo outro lado e viu Ramsdale defender.

Buscando a vitória, o Arsenal seguiu no campo de ataque pressionando os visitantes. Após cobrança de escanteio de a bola sobrou para Gabriel Magalhães, que empurrou para o fundo do gol e virar para os Gunners.