Arsenal vence PSV e garante classificação na Liga Europa

Nesta quinta-feira (20/10), Arsenal e PSV se enfrentaram em jogo atrasado da segunda rodada da fase de grupos da Liga Europa. No Emirates Stadium, os comandados de Mikel Arteta venceu por 1 a 0, com gol de Granit Xhaka no segundo tempo. Gabriel Jesus e Magalhães foram titulares, enquanto Martinelli veio do banco de reservas.

Com o resultado, os ingleses chegam a 12 pontos (100% de aproveitamento) e garantem a classificação para a próxima fase. Já os holandeses ficam na vice-liderança, com sete.

Arsenal e PSV voltarão a se enfrentar na Liga Europa na próxima quinta-feira, pela quinta rodada. O jogo será na Holanda, às 13h45 (de Brasília).

O jogo

Mikel Arteta mandou o Arsenal a campo com: Turner; Tomiyasu (Ben White), Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Saka, Lokonga (Thomas Partey), Xhaka e Fabio Vieira (Odegaard); Nketiah e Gabriel Jesus (Martinelli).

No primeiro tempo, os donos da casa tiveram uma boa chance de abrir o placar aos 12 minutos. Gabriel Jesus achou Xhaka dentro da área, mas o suíço finalizou perto da trave.

Aos 20, Gabriel Jesus quase fez o primeiro. O brasileiro da entrada da área, mas bola passou perto da trave novamente.

O PSV assustou aos 27, em chute de longa distância feito por Xavi Simmons. Aos 40, o Arsenal perdeu uma grande chance, em finalização de Lokonga dentro da área, mas o defensor dos holandes tirou em cima da linha.

Na segunda etapa, aos 16, Gabriel Jesus teve outra oportunidade. Desta vez, o goleiro do PSV, Walter Benitez, realizou uma grande defesa.

O Arsenal finalmente abriu o placar aos 26. Tomiyasu recebeu em profundidade pela direita e cruzou para Xhaka, livre de marcação, mandar para o fundo das redes de primeira com o pé direito. Aos 37, Saka avançou pela direita e bateu cruzado. Porém, parou em defesa do goleiro.