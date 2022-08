Arsenal x Fulham: dica de aposta no Campeonato Inglês

O Arsenal faz começo de Premier League avassalador. Comandado por Gabriel Jesus, a equipe de Londres lidera a competição. Na tarde deste sábado, os Gunners recebem o Fulham para manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. E o Superesportes analisa as melhores opções de aposta para o confronto.

O Arsenal é o grande favorito para o duelo desta tarde. As casas de apostas pagam uma cotação baixa pelo triunfo dos mandantes (média de 1.30). O empate no confronto tem odd média de 5.75, enquanto a vitória do Fulham paga 9.00.

Arsenal voando

Em três jogos, o Arsenal tem 100% de aproveitamento. São nove gols marcados e apenas dois sofridos na competição.

Do outro lado, o Fulham, que acabou de ser eliminado da Copa da Liga Inglesa para o modesto Crawley. No Inglês, o time ainda está invicto, com uma vitória e dois empates.

Jogo para gols

Enquanto o Arsenal balançou as redes nove vezes em três partidas, o Fulham fez cinco gols (levou quatro). A tendência é de um jogo muito movimentado e de muitos gols.

Estatísticas

Uma das estatísticas a serem observadas no Arsenal é o número de impedimentos da equipe. Em todas as partidas no Inglês, a equipe teve dois ou mais impedimentos.

Em relação a escanteios, mercado bastante explorado no mundo das apostas, o Arsenal é mais tímido. Em três jogos, são apenas 15, média de cinco por partida.

Já o Fulham é um time que tem postura diferente jogando em casa e fora. Nos jogos como mandante, o time teve dez impedimentos e 11 escanteios (duas partidas). Quando atuou como visitante, foram apenas três escanteios e nenhum impedimento assinalado.

Dica de aposta

O Superesportes apresenta abaixo alguns cenários interessantes para a partida: