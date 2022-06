Arthur Aguiar cancela turnê para fazer cirurgia de emergência

O ator e cantor, Arthur Aguiar, cancelou a primeira turnê musical de sua carreira por conta de um problema de saúde. O comunicado foi feito pelo vencedor do BBB22 em sua página do Instagram nesta sexta-feira (3). Ele também gravou um vídeo para mostrar a situação aos fãs.

Segundo o artista, ele possui uma hérnia inguinal próxima à parede abdominal da virilha que descobriu antes mesmo de entrar para o BBB, mas que agravou com a rotina agitada e esforços físicos, dentro e fora da casa. A condição está impedindo o artista de manter os compromissos de trabalho.



“Vocês devem ter notado que eu estou ausente das redes sociais. É muito doloroso ter que falar sobre isso nesse momento, relutei muito, mas acredito que os planos de Deus são maiores que os meus”, escreveu em seu perfil.

Ainda de acordo com Arthur, ele sabia da necessidade da cirurgia, mas resolveu deixar para depois. “Ao sair do Big Brother minha turnê estava marcada e mais uma vez adiei a cirurgia. Comecei a ensaiar e, desde então, ela vem piorando muito, progressivamente”, explicou Arthur.

Por conta da dor e para evitar complicações mais grave, Arthur decidiu fazer uma pausa para cuidar da saúde.

“Respeitando o direcionamento médico, farei uma cirurgia para colocar essa hérnia no lugar com o auxílio de uma tela. Já estou fazendo todos os exames necessários e em breve irei operar para evitar a piora do quadro. Por esse motivo, é com dor no coração que comunico que, infelizmente, terei que adiar minha turnê. Vou aproveitar para fazer outra cirurgia que preciso no meu nariz, que também tem me atrapalhado a cantar e respirar ao dormir”, completou Arthur.

O cantor não deu uma nova data para sua turnê.