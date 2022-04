Arthur Aguiar diz que nunca imaginou vencer o ‘BBB 22’ e Ana Maria dispara: ‘Não parecia’

Arthur Aguiar foi o campeão do “BBB 22” e na manhã desta quarta-feira, 27, o ator tomou café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você”. O artista falou que pensou que ficaria em terceiro lugar e que não imaginava que levaria o prêmio principal. “Não passou pela minha cabeça em nenhum momento que isso pudesse acontecer. Estou muito feliz, muito grato”, comentou o campeão. A apresentadora então rebateu: “Não parecia. Você parecia muito certo das suas decisões [no jogo]”. No programa matinal, foram exibidas cenas mostrando que Arthur, de fato, demonstrava confiança na casa e, após assistir, ele comentou: “Estava lá para jogar, não estava de férias. Acho que minhas atitudes foram coerentes com as minhas falas e quando não foi, eu pedi desculpa”. O artista também disse que ainda precisa se atualizar para entender como ele conseguiu chegar à final e levar o prêmio.

Na casa, Arthur disse em diversos momentos que se sentia sozinho no jogo. Após deixar o reality, ele comentou que isso mudou com o avançar do programa, pois as atitudes dos meninos do quarto grunge — Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva — fez com que ele se sentisse acolhido. Ana Maria lembrou que no começo do jogo Arthur tentou se aproximar de Jade Picon e ele concordou: “Estava dividindo meu jogo com ela”. Os artistas se afastaram porque a influenciadora disse que se sentiu pressionada por Arthur que, segundo ela, estava tentando uma amizade para ganhar um possível colar do anjo. O que também incomodou Jade foi o fato do ator não celebrar quando ela venceu a Prova do Líder. “Achava contraditório o discurso dela. Se fiz alguma coisa que a chateou, ela deveria ter vindo falar comigo”, afirmou o artista.

No começo do jogo, o vencedor da edição estava mais leve e fazia brincadeiras com os outros participantes da casa, mas isso foi mudando no decorrer do reality. No “Mais Você”, Arthur explicou que não foi só no jogo que ele mudou de postura: “Já fui brincalhão [assim aqui fora] e fui me perdendo. Estou na busca desse Arthur brincalhão. Toda segunda, quando tinha o Jogo da Discórdia, era muito pesado para mim, acionava gatilhos aqui de fora. Pensei várias vezes em desistir, não desisti por causa dela [Maíra Cardi, sua mulher] e por causa dos fãs”. O ator disse que a tensão fez com que ele ficasse se fechasse: “Fiquei chato, mal-humorado e dormia muito”. Arthur ainda não sabe o que vai fazer com o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas afirmou que tomará essa decisão junto com Maíra, pois, para ele, ela foi fundamental nessa vitória.