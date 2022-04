Arthur Aguiar nega uso de robôs na votação do BBB: ‘Tentam desmerecer’

Vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar falou sobre boatos de que a votação que o consagrou campeão do reality teve uso de robôs. O ator falou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (27) que pessoas contrariadas criam conspiração para justificar o resultado.

“Não é o primeiro ano que falam que quem tá na frente teve algum robô, as pessoas sempre tentam criar uma teoria para desmerecer quem tá na frente”, avaliou Arthur, que superou Paulo André e Douglas Silva na final.

“Acho que a TV Globo tem sistemas de defesa pra burlar isso, pra evitar que os robôs façam alguém campeão. (…) Posso falar por mim e pela minha equipe que da nossa parte não teve nada disso”, garantiu Arthur.

O brother teve 68,96% dos votos na final. Foram mais de 750 milhões de voto, a maior votação de uma final na história do reality show e segunda maior votação em geral – o recorde ainda é do paredão entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez, no BBB 20, que registrou mais de um bilhão e meio de votos.