Arthur Aguiar vence o ‘BBB 22’ e fatura prêmio de R$ 1,5 milhão

Sem muita surpresa, Arthur Aguiar é o grande campeão do “BBB 22”. Com 68,96% dos votos, o ator leva o prêmio de R$ 1,5 milhão para a casa. Paulo André ocupa o segundo lugar com 29,91% votos e sai do jogo com R$ 150 mil na conta. Já Douglas Silva, que recebeu 1,13% dos votos, ficou na terceira posição e vai embora com R$ 50 mil. Desde que o “BBB” começou a misturar famosos e anônimos na casa mais vigiada do Brasil, essa é a primeira vez que um participante do camarote ganha o programa. Outro detalhe é que um homem não vencia o reality desde 2015, quando Cézar Lima faturou o prêmio milionário.

Arthur não tinha o apoio de boa parte dos ex-participantes da edição e vários famosos declararam torcida para Paulo André, mas o ator conquistou muitos fãs ao longo da edição e sua vitória já era esperada. Após dois anos de pandemia, a grande final do programa voltou a acontecer sem os protocolos de segurança e três ex-participantes cantaram ao vivo na atração, sendo elas Linn da Quebrada, Naiara Azevedo e Maria. A final do “BBB 22”, que marca a exitosa estreia de Tadeu Schmidt como apresentador do reality, também teve apresentações de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão e Paulo Ricardo, cantor da famosa música de abertura do programa.