Arthur Leist é o primeiro vencedor do novo circuito do Galeão

Uma vitória histórica. Foi o que conquistou Arthur Leist neste sábado (9) pela Stock Series. O piloto da Motortech Competições tornou-se o primeiro vencedor de uma corrida no novo circuito do aeroporto do Galeão, que marca a volta do automobilismo no Rio de Janeiro (RJ).

Após uma disputa frenética durante toda a prova com Zezinho Muggiati e Vitor Baptista, Leist assumiu a liderança na última freada da pista para vencer e, de quebra, assumir a liderança do campeonato por apenas dois pontos.

A prova no Galeão foi apertada até a quadriculada: apenas nove décimos de segundo separaram os três primeiros colocados. “Foi uma batalha muito árdua e tive que me concentrar muito para atacar na hora certa e usar o botão de ultrapassagem corretamente, mas no final deu certo”, celebrou. “Na freada final, vi que meus adversários dividiriam a curva e espalhariam na saída. Me preparei para fazer um contorno que me fizesse sair mais lançado e passei os dois ao mesmo tempo. Foi uma corrida espetacular!”, vibrou.

O piloto ainda comemorou ter assumido provisoriamente a liderança do campeonato. “Todos sabem que nosso objetivo é o título e é muito bom assumir a ponta da classificação já no início do fim de semana. É um circuito muito gostoso de guiar e no domingo, certamente, teremos outra prova emocionante. Tomara que consiga repetir o que fiz no sábado e ganhar novamente neste fim de semana especial para o automobilismo”, concluiu o piloto da Motortech.

A segunda prova da Stock Series no Galeão acontece neste domingo (10), a partir das 9h50. A prova terá transmissão ao vivo via TV pela RedeTV! e no canal por assinatura Bandsports.

MS2 Comunicação