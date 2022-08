Arthur Picoli fala toda verdade sobre participação em A Fazenda: “Deixei avisado”

Arthur Picoli resolveu se pronunciar sobre os boatos de uma possível participação em ‘A Fazenda’, reality show da TV Record. O programa começa em setembro e alguns ex-BBBs foram cotados para integrar o elenco.

Em sua conta do Twitter, o ex-BBB disse que não foi convidado para o programa e negou interesse em novos realitys. “Gente EU NÃO VOU PARA A FAZENDA KAKAKAKAK Não me procuraram, e eu já deixei avisado na assessoria que eu não participaria de outro programa por enquanto. Além de contratos que assinamos recentemente e que irei cumprir meus compromissos como sempre fiz, acalmem os ”, disse o personal.

“Eu te amo! Não me faria infartar, você não é doido. Ahaha preciso ter saúde mental para estudar e se você entra em algum reality, eu me lasco todinho nos nervos Ahaha”, comentou Gil do Vigor. Os dois participaram da edição 21 do Big Brother Brasil.

Quando estreia ‘A Fazenda 14’? A estreia de ‘A Fazenda 14’ acontece no dia 13 de setembro, na TV Record. O prêmio para o grande vencedor do reality é de R$ 1,5 milhão. Ano passado, Rico Melquiades conseguiu conquistar o público e venceu a final do programa.

Neste ano, alguns nomes como Deolane Bezerra, Felipe Prior, Natália Deodato, são alguns cotados para participar do reality show.

