Arthur Ruz será Jason Cross em “High School Musical” do Paula Castro Teatro Musical

O ator Arthur Ruz dará vida ao personagem Jason Cross nas apresentações do curso de montagem de “High School Musical” do Ballet Paula Castro.

High School Musical é uma série de filmes musicais dirigidos por Kenny Ortega, com roteiros de Peter Barsocchini. Os filmes são estrelados por Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu e Monique Coleman. Sucesso entre todas as idades, o musical é tema do curso de montagem de 2021 do Ballet Paula Castro, onde Arthur Ruz integra o elenco dando vida a Jason Cross, que na trama é membro da equipe de basquete East High.

Arthur Ruz é ator, cantor e músico. Já cursou a Casa Aguinaldo Silva e realizou workshops na Agência Five, atualmente estuda Teatro Musical no Estúdio Broadway. Estudou bateria na School of Rock de São Caetano do Sul. Atuou nas peças “A Menina do Vestido Azul” e “Saltimbancos” com direção de Glaura Lacerda, recentemente esteve no espetáculo “Christmas Show” e deu vida ao icônico Bruce em “Matilda in Concert”, ambos com direção geral de Fernanda Chamma.

Na TV esteve em ‘As Fives’, série da Globoplay com direção de Rafael Miranda. Atualmente se prepara para dar vida ao bonitão Nicolas em “A Megera Domada – o Musical”.

“High School Musical” terá coordenação pedagógica de Igmar Netto, direção de Bernardo Berro e direção musical de Katia Tasso. Com realização do Ballet Paula Castro o espetáculo musical terá apresentações em novembro na cidade de São Paulo.