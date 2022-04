Artista não cantará mais música que foi usada por Bolsonaro

Ex-cantora gospel que optou no ano passado por mudar de estilo para o pop, Priscilla Alcantara anunciou em sua conta no Twitter que nunca mais irá canta sua canção “Liberdade”. O anúncio foi feito logo após o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), postar um storie com a canção de Priscilla Alcantara da época em que ela era gospel.nunca mais vou cantar Liberdade— você aprendeu a amar? 💕 (@PriAlcantara) March 30, 2022 Boa parte dos comentários na postagem foram de reprovação à decisão da cantora, muitos deles feitos por eleitores de Bolsonaro. Um dos fãs, porém, postou uma foto com uma tatuagem que representava a canção, o que fez Priscilla responder “HAHAHAHAHAH por vc eu canto”.MULHER POR DEUS NÃO DIGA UMA MERDA DESSA pic.twitter.com/YSkaDOE0wc— Kaka (BBBMANIACO) (@kaiquecomka) March 31, 2022 Priscilla Alcantara esteve no Lollapalooza Brasil no último final de semana e fez participação ao lado da cantora Gloria Groove, uma das artistas que se manifestaram contra Bolsonaro no evento.