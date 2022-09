Artistas do Rock prestam condolências à rainha: ‘Devastador pensar na Inglaterra sem Elizabeth II’, diz Ozzy Osbourne

Vários artistas do rock se pronunciaram e prestaram condolências pelo falecimento da rainha Elizabeth II. Monarca mais longeva, a britânica morreu nesta quinta-feira, 8, no Castelo de Balmoral, na Escócia, aos 96 anos. Ozzy Osbourne, que nasceu na Inglaterra, usou seu perfil no Twitter para dizer que “é devastador pensar em uma Inglaterra sem a Rainha Elizabeth II”. Sua esposa e empresária, Sharon Osbourne, também prestou condolências à monarca. Rob Halford, vocalista da banda de Heavy Metal, Judas Priest, disse que sua “segunda mãe se foi… seu senso de amor, dever, devoção e a sabedoria que uma vida longa traz era como um livro aberto para todos nós aprendermos”. Mick Jagger, vocalista do The Rolling Stones, afirmou: “A Rainha Elizabeth II foi uma figura presente em toda a minha vida. Lembro de ver os melhores momentos do seu casamento na televisão durante a minha infância. Lembro dela desde quando era uma bela jovem até se tornar a amada avó de uma nação. Meus mais profundos sentimentos à família real.”A lenda Paul McCartney também prestou sua homenagem com a mensagem “Deus abençoe a rainha Elizabeth II. Que ela descanse em paz, vida longa ao rei”. O cantor Elton John lamentou a morte da Rainha no Twitter. “Junto com o resto da nação, estou profundamente entristecido ao ouvir as notícias sobre a morte da Majestade Rainha Elizabeth. Ela foi uma presença inspiradora por perto, liderou o país em alguns dos nossos maiores e mais sombrios momentos com graça, decência e um carinho genuíno. A rainha Elizabeth fez grande parte da minha vida desde a infância até hoje, e sentirei muito a falta dela”, escrevou o artista.

A banda inglesa Duran Duran, favorita da princesa Diana, também lamentou a morte da monarca. “Sua Majestade a Rainha, presidiu o Reino Unido por mais tempo do que qualquer outro monarca britânico. Ela dedicou sua vida ao povo e deu um exemplo extraordinário ao mundo ao longo de seu reinado. Ela viu mudanças que estão além do que qualquer um de nós pode imaginar. Ela enfrentou desafios que ela superou uma e outra vez. Sua vida foi notável de muitas maneiras. Todos sentimos sua falta e somos gratos pelo incrível serviço que ela prestou ao povo da Grã-Bretanha e aos países da Commonwealth. Enviamos nossas mais profundas condolências à família real. Sua morte encerra um capítulo longo e único na história do Reino Unido e do mundo”, diz a publicação. Guitarrista do Guns N’Roses, que se apresenta nesta quinta no Rock In Rio, Slash publicou uma imagem de um arco-íris com a bandeira do Reino Unido ao fundo e os dizeres “RIP Queen Elizabeth II”. Joe Elliott, do Def Leppard, também prestou suas condolências: “Se é necessária uma palavra para definir essa dama e monarca maravilhosa, ela é dignidade. Nunca mais conheceremos alguém assim. Ela transcende eras com graça e serviços sem precedentes prestados a seu país. Obrigado, Sua Majestade, por uma vida de grandes memórias e lideranças.”

