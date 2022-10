As demissões da Microsoft estão afetando a equipe Xbox

A Microsoft teria iniciado uma série de demissões em várias divisões, incluindo a equipe do Xbox. De acordo com um relatório do Business Insider, a mudança interna equivale a “menos de” 1.000 demissões de funcionários na Microsoft.

Como mencionado, o Xbox é aparentemente uma das divisões a sofrer, ao lado da organização de Missões Estratégicas e Tecnologia da Microsoft, juntamente com outras.

A Microsoft forneceu esta declaração ao repórter quando questionada:

“Como todas as empresas, avaliamos nossas prioridades de negócios regularmente e fazemos ajustes estruturais de acordo. Continuaremos investindo em nossos negócios e contratando em áreas-chave de crescimento no próximo ano.”

O relatório não entra em detalhes no lado do Xbox, então não temos detalhes sobre quão significativamente a equipe foi afetada. Se ouvirmos mais, informaremos.