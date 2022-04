As próximas 48 horas são primordiais, diz irmão de Rodrigo Mussi

As próximas 48 horas serão decisivas para o ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu traumatismo craniano, além de múltiplas fraturas após sofrer um grave acidente, nesta quinta-feira, 31, em São Paulo.

Ele passou por uma longa cirurgia múltipla de quatro horas na cabeça e perna durante a noite e segue em observação. Segundo o irmão, Diogo Mussi, Rodrigo está na UTI e o momento é de esperar a reação.

“Ele está se recuperando. Ele está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e a partir agora, cada hora, cada minuto depende dele. Agora é esperar. As próximas 48 horas são primordiais para a sua melhora, para a sua recuperação”, disse em entrevista na porta do centro médico.

Diogo afirmou ainda que o próximo boletim médico está previsto para ser divulgado no fim de tarde deste sábado, 2.

Ele pontuou que Rodrigo segue no Hospital das Clínicas e, por enquanto, não será transferido. “As cirurgias foram muito bem sucedidas. Os médicos são excelentes. A equipe médica do HC é muito boa. Então, assim, ele está em boas mãos. Agora é a gente aguardar e torcer”.

Diogo negou também que o irmão estivesse com um coágulo na cabeça.

“Não tinha. A cirurgia ocorreu bem, dentro do esperado. Ele é jovem, forte, saudável. Agora depende da recuperação dele. De ele progredir cada vez mais. Precisamos esperar porque ele teve múltiplas fraturas e o corpo entra em um processo inflamatório natural. Agora é esperar isso baixar para que amanhã, talvez, eles consigam tirar a sedação. Diminuindo a sedação ele poderá reagir e depois ser desentubado e prosseguir”.