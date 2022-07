Asfalto cede em Alto de Coutos, em Salvador, após vazamento em tubulação

Uma parte do asfalto da Rua do Congo, no bairro de Alto de Coutos, em Salvador, cedeu, nesta sexta-feira (1°), após um vazamento em uma das tubulações de água do local.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), os moradores do bairro ficaram sem abastecimento de água por um período da manhã, mas logo a manutenção foi feita e o serviço voltou ao normal. “Foi concluído o serviço no início da tarde. Foram poucas horas sem água. Quem possui reservatório no imóvel não sentiu os efeitos da interrupção”, informou.

Ainda de acordo com a Embasa, a repavimentação asfáltica já está sendo providenciada. Procurada para responder sobre o asfalto, a prefeitura não respondeu até o fechamento desta reportagem.