Asilo de idosos faz festança com stripper e vídeo viraliza

Um asilo de idosos resolveu inovar e contratou uma stripper para animar os moradores do Taoyuan Veterans Home, uma instalação estatal em Taiwan para militares aposentados. O caso aconteceu em agosto, mas a gravação só viralizou nos últimos dias.

No vídeo, que foi publicado nas redes sociais, os idosos estavam extasiados com a presença da moça, que apareceu de sutiã e calcinha, dançando de forma sensual para os mais velhos. Cerca de 12 idosos receberam o ‘presente’ do asilo, alguns deles, inclusive, apalparam os seus e a virilha da jovem.

A apresentação durou apenas 15 minutos, mas foi o suficiente para que os militares aposentados ficassem felizes. No entanto, a situação não foi bem vista por alguns internautas e o asilo recebeu diversas críticas nas redes sociais.

A casa de idosos teve de se desculpar publicamente pela festa, alegando que decidiu “inovar” na organização porque o evento do Festival do Meio Outono, bastante importante no calendário de Taiwan, não foi festejado por dois anos devido a pandemia da Covid-19, de acordo com o jornal Sun.

“A intenção do evento era entreter os residentes e deixá-los felizes. Lamentamos muito a ofensa que foi causada”, disse o porta-voz da casa de repouso.