Assaltantes causam tiroteio e correria na Barra durante confronto com a PM

Um tiroteio foi registrado na orla da Barra, em Salvador, na noite desta quarta-feira (13). De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados cometiam assaltos nas proximidades do Morro do Cristo quando foram abordados por policiais e abriram fogo.

Os militares foram ao local após serem informados por populares que os suspeitos estavam se aproveitando de uma queda de energia na região para roubar transeuntes. Imagens gravadas no local revelam medo e correria.

Nas redes sociais, pessoas que estiveram presentes durante a confusão relatam o ocorrido. “Teve queda de energia na área. Aí alguns caras armados começaram a assaltar no morro do Cristo. A polícia chegou e aí fugiram pela areia atirando”, escreveu um internauta.

De acordo com a Polícia, a equipe da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra) passou por trás de um restaurante na região, para se aproximar dos suspeitos que estavam na faixa de areia. Assim que foram avistados os homens atiraram contra os PMs, que revidaram.

Os suspeito, em seguida, correram em direção ao asfalto e fugiram em um veículo modelo Kwid, que estava os aguardando. Não houve feridos durante os disparos e, segundo a PM, o roubo também foi frustrado.

Procurada pelo CORREIO, a Neoenergia Coelba informou não ter registrado nenhuma interrupção do fornecimento de energia na região.