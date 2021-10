Assaltos preocupam população do centro itamarajuense

Destaque



Publicado em 18 de out de 2021 e atualizado às 22:50

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

A ousadia dos criminosos voltou a ser demonstrada em dois assaltos nesta segunda-feira (18) de outubro em pleno centro de Itamaraju. O primeiro crime ocorreu no período da tarde, no entanto, o segundo crime aconteceu durante a noite, com bastante similaridade.

As vítimas relataram que os criminosos ocupando uma motocicleta apontaram uma pistola e lhes obrigaram a entregarem os celulares. Na primeira ação os bandidos agiram na região da praça 2 de Julho.

O segundo assalto aconteceu na rua Getúlio Vargas, ao lado do posto de combustível, quando a vítima saia de uma loja nas proximidades. As ações ocorreram em locais de grande fluxo de veículos e pessoas.

As vítimas notificaram as autoridades policiais e registraram boletim de ocorrências detalhando sobre os crimes.

A polícia militar intensificou rondas na tentativa de localizar os suspeitos, no entanto, as autoridades reforçam que caso a comunidade tenha informações entrar em contato com os telefones 190 (central da PM) ou 197 da polícia civil.