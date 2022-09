Assassin’s Creed Odyssey está chegando no Xbox Game Pass

Após os vários rumores que deram Assassin’s Creed Odyssey chegando ao Xbox Game Pass, do evento Xbox da Tokyo Game Show 2022 vem a confirmação oficial: o título da Ubisoft chega ao serviço de assinatura da Microsoft.

Você nem precisará esperar, pois a aventura na Grécia antiga está disponível a partir de agora, 15 de setembro de 2022, dentro do Xbox e PC Game Pass, juntando-se assim ao já presente Assassin’s Creed Origins.

Os jogadores poderão então descobrir (ou redescobrir) um dos maiores Assassin’s Creed já feitos pela gigante francesa, levando-os em uma longa jornada pela Grécia como Alexios ou Kassandra. Continuando a trilha de Ação/RPG introduzida por Origins, além de muitas missões principais e secundárias para enfrentar, há amplo espaço para customizar seu personagem, com um enorme conjunto de armas e armaduras disponíveis ao longo da história.

E se você tiver as plataformas Xbox mais recentes, não se esqueça da capacidade de jogar Assassin’s Creed Odyssey a 60fps com o patch Xbox Series X|S, para que você possa aproveitar o trabalho da Ubisoft da melhor maneira possível em consoles de próxima geração da Microsoft.

Portanto, se você é assinante do Xbox Game Pass e está interessado no jogo, já pode iniciar o download e depois mergulhar na atmosfera helênica do título da Ubisoft, pronto para viver sua odisseia pessoal.