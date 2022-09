Assassin’s Creed: Odyssey pode estar chegando no Xbox Game Pass

Parece que a Ubisoft está adicionando seus jogos no Xbox Game Pass aos poucos, já temos disponível Far Cry 5, Watch Dogs 2, For Honor, Assassin’s Creed: Origins, Immortals Fenyx Rising e mais.

A boa notícia para os assinantes do serviço é que o próximo jogo a caminho do Xbox Game Pass vazou antes da hora, e mais uma vez o responsável pelo vazamento foi o famoso The Snitch, que praticamente acertou tudo, então temos aqui um rumor 100%, basta aguardar pelo anúncio.

De acordo com o próprio The Snitch em seu canal do Discord, o próximo jogo no Xbox Game Pass será Assassin’s Creed: Odyssey. Ele não forneceu nenhum texto a respeito disso, apenas se manifestou com emojis.

Olhando a imagem bem rápido já dá pra captar qual a mensagem do insider, com o emoji do Phil Spencer se referindo ao Xbox, bandeira da Grécia, uma adaga e uma águia, resumindo = Assassin’s Creed: Odyssey.

Agora é só aguardar pela próxima leva de jogos do Xbox Game Pass que será divulgado em breve como a primeira leva de jogos para Setembro do serviço de assinatura de jogos da Microsoft.

Viva a épica história de um lendário(a) herói espartano, escreva sua própria Odyssey e torne-se um herói espartano em Assassin’s Creed Odyssey, um jogo de ação e aventura em que você deve forjar seu destino e definir seu próprio caminho em um lindo mundo aberto.

Influencie como a história se desenrola à medida que você experimenta um mundo rico e em constante mudança moldado por suas decisões. Quem será você, Alexios ou Kassandra?

Assassin’s Creed: Odyssey já está disponível no PC, PS4 e Xbox One, o jogo também recebeu uma versão com melhorias para PS5 e Xbox Series X|S.