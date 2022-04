Assembleia vota no sábado reajuste do salário de professores

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deve votar neste sábado, 2, um projeto, de autoria do governo do Estado, para reajustar o salário dos professores da rede estadual, com uma adequação ao Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), cuja portaria foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro. O presidente da Assembleia, Adolfo Menezes, convocou uma sessão extraordinária mista (presencial e virtual) para as 14h.

A APLB, sindicato dos professores, ingressou com uma ação judicial contra o texto atual, informou o presidente da entidade, Rui Oliveira. “Não contempla os aposentados. Alguns aposentados ficaram de fora, e nós entramos na Justiça com um mandado de segurança para inclui-los”, declarou o sindicalista.

O projeto altera um anexo da Lei nº 10.963, de 2008, ao promover mudanças na tabela de vencimentos de professor e coordenador pedagógico do magistério público dos ensinos fundamental e médio, nos regimes de 20 e 40 horas semanais, com efeito retroativo a 1º de março.

Na mensagem, o governador Rui Costa afirma que a proposta representa um acréscimo nas despesas de pessoal estimado em R$ 119,9 milhões para este ano e R$ 143,9 milhões para os dois próximos anos. Ainda segundo o chefe do Executivo estadual, ao elaborar os estudos para as alterações, o governo considerou a necessidade de manutenção do equilíbrio fiscal e a solidez das contas públicas.Em Feira de Santana, professores que ocupavam a prefeitura denunciaram agressões da Guarda Municipal desde a última quinta-feira, 31. A categoria decretou greve por tempo indeterminado na cidade por não ter atendidas reivindicações, que incluem reajuste salarial, pagamento integral do salário, licença prêmio, melhores condições de trabalho, contratação de mais profissionais e merenda escolar. Nesta sexta-feira, 1º, a Justiça determinou a desocupação da prefeitura.