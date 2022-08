Assessor de Bolsonaro acusa JN de “realizar operação para reabilitar o PT”

O assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República Filipe Martins foi um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) que manifestou descontentamento com a entrevista do candidato ao Palácio do Planalto pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Jornal Nacional nesta quinta-feira (25/8).

De acordo com o bolsonarista, o noticioso “tentou realizar uma operação para reabilitar o PT“. Martins afirmou que a estratégia dos entrevistadores consistiu em atribuir “todo o histórico de incompetência, destruição e roubo nas costas de Dilma e de outros petistas” com o objetivo de blindar o candidato, atual líder nas pesquisas de intenção de voto.

2. Para isso, jogaram todo o histórico de incompetência, destruição e roubo nas costas de Dilma e de outros petistas, repetindo, assim, a estratégia de culpar ministros, dirigentes partidários, amigos e até familiares que tantas vezes já foi utilizada para tentar blindar Lula.

— Filipe G. Martins (@filgmartin) August 26, 2022

3. Até poderia funcionar… Se estivéssemos em 1989. Nos dias de hoje, o efeito será o inverso: não só a Globo não conseguirá limpar a imagem de Lula, como irá comprometer ainda mais a sua própria imagem, marcando em definitivo a emissora como um veículo que tem lado na disputa.

— Filipe G. Martins (@filgmartin) August 26, 2022

Presidente, governador e senador: veja quem são os candidatos nas Eleições 2022

Como apurou a coluna Guilherme Amado, do Metrópoles, a campanha de Jair Bolsonaro avalia que Lula saiu-se bem no Jornal Nacional, conseguindo responder bem às perguntas de assuntos delicados e se comunicando com calma e clareza.

Um ponto em que, para o marketing de Bolsonaro, houve uma derrapada foi ao falar do agronegócio. Lula tentou remendar a crítica de que o agronegócio não gosta do PT pela defesa que o partido faz da Amazônia e de outros biomas.

Surpreendeu a crítica feita à China e a Cuba pela falta de democracia e os apontamentos aos erros econômicos cometidos por Dilma Rousseff.

O post Assessor de Bolsonaro acusa JN de “realizar operação para reabilitar o PT” apareceu primeiro em Metrópoles.