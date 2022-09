Assessoria de Xanddy publica nota de esclarecimento e pede compreensão dos fãs

Depois de Xanddy, vocalista da banda Harmonia do Samba, postar alguns vídeos pedindo para que os criminosos lhe entregassem o que foi roubado de sua equipe, a assessoria acabou publicando uma nota oficial sobre o assunto. O esclarecimento foi noticiado nesta quarta-feira, 07 de setembro, nas redes sociais do grupo musical.

“*NOTA: Ônibus do Harmonia do Samba é assaltado na Linha Verde e tem pertences roubados*: _o show de hoje será cancelado ou adiado”, escreveram na legenda. Acompanhando o comunicado, Xanddy aparece em um vídeo e dá mais detalhes sobre o caso.

A assessoria ainda completou: “Na madrugada desta quarta-feira (07/09), o ônibus do Harmonia do Samba que levava os músicos e técnica da banda para um show em Maragogi (AL), foi assaltado. A quadrilha interceptou o ônibus na região do Conde, na Linha Verde (BA) e, além de levar os pertences pessoais de todos, confiscaram também os ‘equipamentinhos’ eletrônicos do grupo. A vida de toda equipe foi preservada e nenhum dos integrantes sofreram nenhuma retaliação. Xanddy em sua rede social lamentou o ocorrido e justificou ao público de Maragogi o motivo pelo qual não haverá o show que aconteceria hoje”.

O que realmente aconteceu com os músicos de Xanddy? O veículo estava passando pela região do Conde, no litoral norte da Bahia, quando acabou sendo abordado por uma quadrilha. Os músicos estavam indo se apresentar em Maragogi, uma cidade praiana em Alagoas. Os ladrões acabaram levando todos os equipamentos musicais e eletrônicos da banda do Harmonia do Samba. Segundos as informações do G1, o músico estava em casa quando tudo aconteceu.

Muito preocupado e abalado, Xanddy se viu sem saída e disse: “Infelizmente, por conta desse ocorrido, não existe condições de se fazer o show hoje. Nossa equipe está abalada psicologicamente, mas, ainda assim, gratos que estamos todos bem, com a integridade física intacta e com a família. É o que verdadeiramente importa. Tenho certeza que encontraremos a torcida de Maragogi em breve”.

“Acredito que outros ônibus, não apenas de banda, mas também ônibus de turismo já sofreram o mesmo episódio. Fica o apelo também aos assaltantes para que devolva os pertences pessoais e da banda. São HDs, computadores com materiais importantes do nosso trabalho”, pediu o artista.

