Assim como Patricia Poeta: Veja os apresentadores que foram rejeitados pelo público

Há um mês comandando o “Encontro” no lugar de Fátima Bernardes, a apresentadora Patricia Poeta tem enfrentado críticas dos telespectadores nas redes sociais. Em quase todos os dias, bastou o programa matinal começar para o nome da jornalista ficar entre os mais comentados do Twitter. A maioria das reclamações estão relacionadas à forma como ela age com Manoel Soares, co-apresentador da atração, no ao vivo. Muitas pessoas dizem que Patricia não dá espaço para Manoel falar e nem interagir com os convidados do “Encontro”. Além disso, há quem sinta que ela se atrapalha ao comentar assuntos polêmicos ou sensíveis. O “Encontro” segue o mesmo formato de quando era comandado por Fátima, que sempre foi a apresentadora oficial e tinha um parceiro para ajudá-la. O público, no entanto, cobra mais espaço a Manoel e tem demonstrado certa rejeição a Patricia. “Não entendo por que a Globo insistiu na Patricia Poeta para substituir a Fátima no ‘Encontro‘… já sabiam que o público não aceitava ela no comando do programa quando a Fátima precisava se ausentar, imagina substituir para sempre”, comentou um seguidor. “Manoel Soares é muito mais carismático do que a Patricia Poeta, deveriam mudar isso logo”, escreveu outro. “A Patrícia Poeta não deixa o coitado do Manoel Soares falar. Ele fica lá, enfeitando o cenário, como um homem samambaia. É sinistro”, acrescentou mais um. Patricia, no entanto, não é a única apresentadora que já precisou lidar com a rejeição do público na Globo. Veja outros comunicadores que passaram pelo mesmo:

André Marques

O apresentador André Marques não agradou ao comandar o reality show de sobrevivência “No Limite”. O artista, que por muitos anos apresentou o “Video Show”, assumiu o posto que foi de Zeca Camargo nas primeiras edições da atração. O público, no entanto, achou que faltava empolgação em André. Nas redes sociais, o que muitas pessoas comentavam é que o apresentador passava a sensação de estar sempre “cansado”. André deixou o comando do reality após apresentar apenas uma edição e foi substituído pelo atleta e ex-BBB Fernando Fernandes. Quando foi anunciado como o novo apresentador do “No Limite”, o tetracampeão de paracanoagem provocou seu antecessor: “Esperem um programa muito mais radical, muito mais intenso. Até porque, quem vai estar puxando esse barco sou eu”.

Maíra Charken

Escolhida para substituir Monica Iozzi no comando do “Video Show”, Maíra Charken também sofreu rejeição do público, que estava gostando da parceria entre Otaviano Costa e a antiga apresentadora. A atração, que já vinha oscilando de audiência e estava na mira da Globo, começou a registar baixos índices de audiência com Maíra no comando e logo foi retirada da grade de programação. No ano passado, a atriz e apresentadora chorou nas redes sociais ao falar da sua situação financeira e da falta de oportunidades de trabalho na área artística. “Por um erro meu no passado, ou conjunto de erros, eu meio que estou sendo punida, banida do meio artístico e de poder voltar a fazer o que eu acredito que nasci para fazer. Quero poder ser reconhecida como artista e como a grande apresentadora que eu sou, tenho certeza, e, com isso, voltar a ser contratada e ser chamada para testes”, comentou na ocasião, sem citar se estava se referindo ao “Vídeo Show”.

Fernanda Gentil

Quando o “Video Show” saiu do ar, a Globo apostou em um novo programa chamado “Se Joga”, que era apresentado por Fernanda Gentil em parceria com Fabiana Karla e Érico Brás. A atração, no entanto, não agradou o público e não alavancou a audiência das tardes da Globo, como era esperado pela emissora. Com a pandemia, o “Se Joga” saiu do ar. No ano passado, a atração voltou à grade de programação reformulada, mas deixou de ser diário. O programa passou a ser apresentado aos sábados apenas por Fernanda e mais uma vez não cativou o público. Após essa segunda temporada, o programa foi cortado de vez da programação. A apresentadora foi então colocada para comandar um novo projeto, o “Zig Zag Arena”. Em formato de game show, o programa era exibido nas tardes de domingo e, assim como o “Se Joga”, fracassou em audiência. O “The Voice” ocupou o horário que atualmente é de Ivete Sangalo com o “Pipoca”.

Tiago Leifert

Depois de 16 edições com Pedro Bial, o “BBB” ganhou um novo apresentador em 2017: Tiago Leifert. O jornalista, que antes de assumir o reality se destacou no “Globo Esporte” e no comando do “The Voice” e do “É de Casa”, chegou à atração com uma proposta diferente e o público estranhou. Além de incentivar os participantes a jogarem e assumirem que estavam criando estratégias para se manter no jogo, Tiago demonstrou mais envolvimento com os participantes da casa mais vigiada do Brasil. Enquanto Bial se mantinha distante dos jogadores e apostava em discursos poéticos para anunciar os eliminados, Tiago gostava, como ele próprio dizia, de ver o “fogo no parquinho” rolar solto na casa. Em diversas ocasiões, ele foi acusado de interferir no jogo pelas coisas que falava quando interagia ao vivo com os confinados. Com o tempo, o público foi se acostumando com o estilo de Tiago e as críticas foram dando espaço a elogios de muitos telespectadores.