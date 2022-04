Assistir nova novela da globo em altíssima resolução exige internet ultra rápida

A TV Globo decidiu produzir o primeiro capítulo da novela Pantanal com resolução 8K e tecnologia Adobe Atmos de áudio, tecnologia, que reforça o som ambiente, proporcionando uma experiência ainda mais realista que o som ambiente convencional.

Já a configuração do 8K, apresenta resolução de 7.680 por 4.320 pixels, ou elementos de imagem no português, quatro vezes maior que o 4K e 16 vezes mais nítida que as telas Full HD.

Para exibir os conteúdos em 8K sem travamento é obrigatório uma TV ou tela de computador com tal resolução, um roteador com pelo menos 4 antenas usando a tecnologia Multi User Multiple Input Multi Output (MU-MIMO), a qual permite vários usuários ou dispositivos se conectarem a um mesmo roteador, utilizando várias entradas e saídas de dados simultaneamente, sem prejudicar a conexão.

Em termos de velocidade a sua internet deve ter velocidade de pelo menos 60 Mega bits por segundo (Mbps) dedicados. Ou seja, 60 Mbps precisam chegar à sua televisão ou computador, o que é quase impossível sem um plano de internet a fibra ótica com velocidade mínima de 100 Mbps.

Saiba como verificar a real velocidade de sua internet acessando https://www.itamarajunoticias.com.br/noticia/verifique-a-real-velocidade-de-sua-internet/.