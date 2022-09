Associação estima a criação de 1 milhão de vagas temporárias

Mais de 1 milhão de vagas temporárias de trabalho devem ser abertas no Brasil neste semestre, segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem). Datas importantes para o comércio, como a Black Friday e o Natal, devem impulsionar as contratações.

Lúcio Flávio de Oliveira é profissional da área de segurança e está desempregado. Ele tem boas expectativas para o período.

A abertura de vagas temporárias se deve também pela melhora da economia, com a queda da inflação e a regularização na entrega de insumos, segundo o presidente da Asserttem, Marcos de Abreu.

Ele lembra que essa é uma boa chance para o trabalhador conquistar um emprego efetivo.

A vaga temporária fica registrada na carteira de trabalho e dá direitos como 13º salário, férias e FGTS. A contratação pode durar até 180 dias e ser prorrogada por mais 90.

Interessados podem se cadastrar nas agências credenciadas pelo governo federal. A lista é acessível no site da Associação Brasileira do Trabalho Temporário.

*Com produção de Daniel Lima

