Aston Villa acerta renovação do contrato de Douglas Luiz

O Aston Villa acertou a renovação do contrato de Douglas Luiz nesta sexta-feira (14/10). O tempo do novo vínculo não foi divulgado, mas a imprensa inglesa apura que seja até 2025.

No fim do mês passado, o brasileiro foi especulado no Arsenal. O clube procura um alvo para reforçar o meio-campo e o nome apontado foi de Douglas, ex-Vasco.

O jogador tem se destacado na equipe do Aston Villa neste começo de temporada, na Premier League. Ao todo pelo time, Douglas soma 120 jogos, sete gols e oito assistências.

Retorno à Inglaterra

O meio-campista chegou à equipe inglesa em julho de 2019 por R$ 70 milhões na época. Impedido de atuar no Manchester City desde 2017 pela Federação Inglesa, o atleta de 21 anos foi emprestado ao Girona, da Espanha, por duas temporadas.

Como as regras da entidade para conceder o visto de trabalhador para equipes com menos investimento são mais flexíveis, o Douglas Luiz enxergou o Aston Villa como uma boa oportunidade de mostrar seu futebol.