Astrid Fontenelle realiza sonho antigo de ter casa na Bahia; veja fotos

A jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle acaba de finalizar a construção de uma casa de praia em Morro de São Paulo, na Bahia. A propriedade, na Quarta Praia, contou com projeto do arquiteto Adriano Mascarenhas e interiores da própria Astrid em parceria com o amigo Newton Lima.

Nesta sexta-feira (17), Fontenelle falou sobre a conquista durante postagem nas redes sociais. “O sonho se tornou realidade. Morro de São Paulo, estou muito emocionada. Obrigada pela resposta em forma de arco íris”, disse em frente ao imóvel, com o filho Gabriel e o marido, o relações públicas e empresário Fausto Franco.

A família se aproximou do Morro, durante a pandemia, quando escolheu a famosa praia para passar uma parte da quarentena.