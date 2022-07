Astrid Fontenelle e Fausto Franco receberam amigos neste sábado (16), em almoço em clima de inauguração, na nova casa do casal em Morro de São Paulo. Como adiantado pelo Alô Alô Bahia, o imóvel instalado na Quarta Praia era um sonho antigo da jornalista e apresentadora.



Entre os convidados de encontro no paraíso particular está o premiado arquiteto baiano Adriano Mascarenhas, à frente do escritório Sotero Arquitetos, que assina o projeto da casa de 600m², com decoração praiana.

Leia mais no Alô Alô Bahia