Atacante do Fortaleza é agredido com capacete durante protesto

O atacante Robson, do Fortaleza, foi agredido por torcedores nesta sexta-feira (17), durante protesto no desembarque do time na capital cearense. Nesta quinta-feira (16), o Leão do Pici foi derrotado por 3×2 pelo Avaí, em Florianópolis, e se complicou no Brasileirão.

Durante a saída da delegação tricolor do aeroporto Pinto Martins, Robson parou para conversar com alguns torcedores. Foi neste momento que o jogador foi agredido com um capacete.

Antes da agressão, o elenco do Fortaleza precisou esperar para deixar o aeroporto. Cerca de 60 torcedores participaram do protesto. O policiamento foi reforçado, mas não impediu a cena de violência.

Em nota, o Fortaleza lamentou a agressão e disse que está prestando auxílio ao jogador. “O Clube está dando todo suporte ao atleta e analisando o fato para verificar a necessidade de eventual adoção de medidas legais. Entendemos o momento difícil, as cobranças e a necessidade de melhorar, desde que os protestos não envolvam violência”, afirmou.

O Fortaleza é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Com apenas uma vitória em 12 jogos, o time soma sete pontos. O Goiás, primeiro time fora do Z4, tem 14. Na Libertadores, o Leão está nas oitavas de final e vai enfrentar o Estudiantes, da Argentina.