Atacante do Goiás é alvo de gritos homofóbicos em jogo do Brasileirão

Goiás e Bragantino ficaram no 1 x 1 neste domingo (18/9), em jogo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol do time goiano, o atacante Pedro Raul foi alvo de gritos homofóbicos por parte da torcida do clube paulista.

O jogador empatou a partida no segundo tempo e recebeu cartão amarelo após comemorar o gol. Logo depois de receber a advertência, o atacante foi hostilizado pelos torcedores do Bragantino. Veja:

Pedro Raul foi advertido por comemorar seu gol em frente à torcida do Bragantino. Está suspenso e não enfrenta o Botafogo na próxima rodada pic.twitter.com/LepBWYajxO

— ge (@geglobo) September 18, 2022

A torcida do @RedBullBraga entoou cantos homofóbicos contra o atacante Pedro Raul, do Goiás, durante a partida realizada na manhã deste domingo. A arbitragem não paralisou a partida mas, curiosamente, deu cartão amarelo para Pedro por comemorar um gol em frente a torcida. pic.twitter.com/J8erHiNecB

— William De Lucca (@delucca) September 18, 2022

Em suas redes sociais, o Red Bull Bragantino repudiou as ofensas dos torcedores.

O clube vem a público manifestar sua indignação com o ocorrido, pedindo desculpas ao jogador do Goiás, vítima das agressões verbais, e aos demais torcedores presentes em nosso estádio que, como nós, não compactuam com tais atos.

(continua)

— Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) September 18, 2022

