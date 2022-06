Atacante do Volta Redonda pede desculpas à torcida do Vitória por comemoração

Autor do primeiro gol da partida entre Vitória e Volta Redonda neste domingo (5), Igor Bolt foi a público pedir desculpas à torcida do rubro-negro baiano. Ele mandou a torcida calar a boca após o gol, o que deu início a uma confusão entre os jogadores no campo.

Bolt afirmou que não quis desrespeitar a torcida rubro-negra, que lotou o Barradão e quebrou recorde de público do clube nos últimos 3 anos. Por conta da comemoração, ele foi advertido com cartão amarelo pelo árbitro da partida, Thiago Luis Scarascati. Confira o lance do gol no vídeo abaixo.

“Venho aqui me desculpar com os torcedores que se sentiram ofendidos, a torcida estava a todo momento vaiando a gente e na hora do gol fiz o sinal de silêncio, mas em nenhum momento foi com a intenção de desrespeitar vocês, me desculpem de coração”, publicou Bolt no Twitter. Confira publicação no final do texto.

O Vitória foi derrotado por 2×1, no Barradão, pelo Volta Redonda na tarde deste domingo (5). O resultado tirou a chance do Leão entrar no G8 da Série C neste final de semana e voltou a aproximá-lo da zona de rebaixamento: a diferença para o Confiança, primeiro no Z-4, estacionou em um ponto.

Por sua vez, o Volta Redonda pulou para a 6ª colocação, ultrapassando o próprio Vitória, e agora tem 13 pontos na tabela de classificação do campeonato.