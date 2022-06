Atacante equatoriano faz pedido especial para Ronaldo Fenômeno comprá-lo

Presidente do Valladolid, Ronaldo Fenômeno recebeu um pedido especial neste período de recesso da temporada europeia. O atacante equatoriano Gonzalo Plata, de apenas 21 anos, conversou com o dirigente brasileiro e pediu para permanecer no time espanhol.

Gonzalo Plata foi cedido pelo Sporting, de Portugal, na última temporada. Para ter o atleta em definitivo, o Valladolid de Ronaldo Fenômeno teria que desembolsar, inicialmente, 10 milhões de euros – pouco mais de R$ 55 milhões.

“Ainda não sei de se ficarei na Europa. Não sei como estão as conversas dos presidentes dos clubes com o meu empresário, mas falei ao Ronaldo que quero ficar (no Valladolid). Ele respondeu que ia fazer todos os esforços para me manter, sobretudo agora que o time está na primeira divisão. Quero ficar”, comentou, em entrevista ao Canal del Fútbol.

Resposta a Ronaldo Fenômeno e ao Valladolid em campo

O desenvolvimento de Gonzalo Plata no Valladolid foi prejudicado no fim da última temporada em função de problemas físicos, depois de servir a seleção equatoriana em um amistoso contra Cabo Verde no mês passado. Ainda assim, Gonzalo Plata diz que não haverá prejuízos para o futuro e poderá apresentar seu potencial em campo.

“Estou bem e tranquilo. Ainda faço um pouco de tratamento, mas estou pronto para participar dos treinos”, revelou o atleta.