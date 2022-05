Atacante espanhol é condenado a 4 anos de prisão por abuso sexual

O atacante Santi Mina, do Celta de Vigo, foi condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual de uma mulher em junho de 2017. O julgamento aconteceu nesta quarta-feira (4), pelo tribunal de Almería, e também determina ao jogador uma ordem de restrição de 500 metros da vítima por 12 anos, além do pagamento de indenização de € 50 mil (cerca de R$ 260 mil).

O espanhol de 26 anos foi julgado também pelo crime de agressão sexual, pelo qual a procuradoria chegou a pedir uma pena de oito a nove anos de prisão. Mas a juíza Társila Martínez absolveu o atleta do crime.

O caso aconteceu em junho de 2017, na cidade de Mojácar, em Almería. Mina, que atuava pelo Valencia na época, estava de férias com o amigo David Goldar, que é seu ex-companheiro de Celta, quando teria abusado sexualmente da mulher. Goldar, hoje no Ibiza, foi citado na acusação, mas absolvido de qualquer crime.

O Celta de Vigo emitiu comunicado em suas redes sociais anunciando o afastamento de Santi Mina das atividades no clube.

“Como resultado da decisão da Terceira Secção do Tribunal Provincial de Almería, hoje proferida, o RC Celta decidiu abrir um processo disciplinar ao jogador Santiago Mina para elucidar as suas responsabilidades laborais face a esta resolução. Por precaução, foi decidido afastar temporariamente o jogador dos treinos da equipa principal, sem prejuízo de continuar a exercer as atividades indicadas pelo clube para o efeito”, disse o Celta, em nota oficial.

A defesa de Santi Mina anunciou que vai recorrer da sentença, considerando que ela não está “adaptada à lei”. O atacante é um dos destaques do Celta de Vigo, com nove gols marcados e cinco assistências. No time, ele é companheiro do brasileiro Thiago Galhardo, ex-Internacional.