Atacante Raphinha é apresentado no Barcelona: ‘Sonho de criança’

O Barcelona apresentou nesta sexta-feira (15) o atacante brasileiro Raphinha, que estava no Leeds United. De acordo com a imprensa espanhola, o Barça desembolsou quase 60 milhões de euros para tirar o jogador de 25 anos de idade do futebol inglês.

“É um sonho realizado desde criança, e da minha família também. Vou dar o meu melhor”, disse Raphinha durante sua apresentação no Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Ao lado do presidente da equipe catalã, Joan Laporta, o centroavante assinou o contrato no gramado do CT do Barça e até trocou alguns passes com o dirigente.

Na temporada passada, Raphinha entrou em campo 36 vezes e marcou 11 gols. As boas atuações do atacante chamaram atenção do técnico Tite, que passou a convocá-lo para a Seleção Brasileira. Destaque no Leeds

Revelado pelo Vitória Guimarães, de Portugal, Raphinha tem passagens por Sporting CP e Rennes. O jogador chegou ao Leeds United em 2020 e rapidamente se tornou um dos grandes destaques do clube britânico.