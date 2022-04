Atacante Rildo se despede do Grêmio e está a caminho do Bahia

O Bahia está prestes a anunciar mais um reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Rildo, do Grêmio, será emprestado ao Esquadrão até o fim do ano. O jogador de 22 anos, aliás, já se despediu do clube gaúcho e começou a seguir o Tricolor de Aço nas redes sociais.

Rildo chegou ao Grêmio em 2017. Três anos depois, foi um dos destaques do time sub-20 no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As boas atuações renderam ao meia-atacante as primeiras chances no grupo principal, ainda em 2020. Mas teve poucas oportunidades: foram apenas quatro jogos, sem gols.

Em 2021, o jogador foi emprestado ao Brasil de Pelotas, onde participou de 18 partidas pela Série B do ano passado, e anotou um gol. Reintegrado ao Grêmio em 2022, Rildo começou no time de transição, e foi promovido ao profissional após as duas primeiras rodadas do estadual.

Ele chegou a ser titular após lesão muscular de Ferreira, e fez parte do pentacampeonato do Grêmio no Gauchão. Mas perdeu espaço nas fases finais do campeonato e, antes mesmo do fim do torneio, ouviu do técnico Roger Machado que não seria aproveitado no restante do ano. Ele sequer foi relacionado para os dois jogos da decisão, contra o Ypiranga.

Na atual temporada, o meia-atacante disputou 12 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. O contrato com o Grêmio é válido até dezembro de 2023. Nas redes sociais, Rildo se despediu do Imortal.

“Aprendemos no futebol a importância de ser grato a cada um na nossa trajetória. No Grêmio, realizei sonhos, desde minha estreia como profissional ao meu 1º título. Orgulhoso da minha trajetória até aqui e sempre buscando aprimorar e evoluir. Agora, sigo para novos desafios”, postou.

Rildo será a terceira contratação de um jogador ofensivo para o Bahia na temporada 2022. Antes, o clube havia anunciado as chegadas dos atacantes Vitor Jacaré e Matheus Davó.