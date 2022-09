Atacante senegalês é afastado por violação antidoping e pode perder a Copa

A Federação Senegalesa de futebol e o Spartak Moscou informaram que o atacante Keita Baldé Diao foi suspenso por uma violação de protocolo antidoping. O jogador pode perder a Copa do Mundo no Catar caso a Fifa ratifique a punição.

Baldé foi suspenso pela autoridade italiana e já está afastado da seleção, além de ficar fora dos gramados até 5 de dezembro de 2022.

Na nota também consta que na amostra coletada nenhuma substância proibida foi encontrada.

“De acordo com o código disciplinar atual, qualquer sanção relacionada a doping aplicada por outra associação esportiva nacional ou confederação de futebol é automaticamente aceita pela FIFA e deve ser reconhecida por todas as associações membros”, informa a Federação Senegalesa.

Keita Baldé já representou o Senegal em 40 jogos, tendo marcado seis gols. A estreia da equipe na Copa do Mundo é no dia 21 de novembro, contra a Holanda, no Estádio Al Thumama. Depois, tem Catar e Equador pela frente.